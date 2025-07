Ruba in tabaccheria poi sperona l' auto della polizia e si schianta | folle inseguimento sull' A14

Un inseguimento ad alta velocitĂ si è concluso con l'arresto di un ragazzo di 21 anni di origine bosniaca, ritenuto responsabile del furto di oltre 800 pacchetti di sigarette ai danni di una tabaccheria di Rimini e di aver speronato un'auto di servizio della polizia. L'operazione, denominata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: tabaccheria - auto - polizia - inseguimento

Via Castellana, i ladri usano un'auto per sfondare la vetrina di una tabaccheria ma scatta l'allarme - Hanno sfondato la vetrina di un'attivitĂ commerciale ma alla fine hanno dovuto cambiare i loro piani fuggendo a mani vuote.

Un uomo a bordo di un’auto rubata è stato inseguito a velocità folli dalle forze dell’ordine nella notte di domenica; il ladro è fuggito dopo lo schianto contro un furgone Vai su Facebook

Sperona l'auto della polizia e si schianta: catturato dopo un'inseguimento sulla A14; Tabaccheria svaligiata nella notte, i ladri fuggono ma vengono inseguiti e bloccati dalla polizia: due arresti; Ventimiglia, inseguimento transfrontaliero: arrestati due ladri dopo un colpo in una tabaccheria sanremese.

Scappa da un controllo della Polizia e guida ubriaco per 10 chilometri nel Bresciano: denunciato un 30enne - Un 30enne che ha tentato di sfuggire a un controllo della Polizia è stato inseguito per oltre 10 chilometri attraverso 3 paesi in provincia di Brescia ... Si legge su fanpage.it

Ruba 800 pacchetti di sigarette: fermato dalla Polizia stradale nel bolognese dopo un inseguimento - La Polizia di Stato, nello specifico il personale del Compartimento Polizia Stradale “Emilia Romagna”, ha predisposto nel corso della stagione estiva una serie di servizi mirati a prevenire furti e al ... Secondo sassuolo2000.it