Ruanda | dalle stragi del 1994 alla rivoluzione della sanità Ma le sfide da vincere non mancano…

Quando si entra a Kigali, capitale del Ruanda, sembra di essere improvvisamente arrivati in una grande città del Golfo Persico: grattacieli, interi quartieri nuovi di zecca, un aspetto moderno che contrasta con i panorami urbani più tipici dell’Africa sub-sahariana. E che subito ricorda come il Ruanda, negli ultimi due decenni specialmente, sia diventato perno dello sviluppo tecnologico africano. Non sorprende dunque sapere che il Paese risulta il più sviluppato dell’area sub-sahariana a livello sanitario. Un dato, su tutti, parla abbastanza chiaro: l’87% della popolazione ruandese, secondo le ultime statistiche, è raggiunto dalla copertura sanitaria. 🔗 Leggi su It.insideover.com

