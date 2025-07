Rovine di Puglia | evento all' insegna della cultura e della fotografia in masseria

LATIANO – Mancano pochi giorni all'inaugurazione di “Rovine di Puglia: Memorie nel Tempo”, la mostra fotografica ideata da SUN – Spazi Urbani Nascenti APS e Effemedia, in programma il 26 e 27 luglio 2025 presso la Masseria Coltura di Latiano.Il progetto è patrocinato dal Comune di San Michele. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: rovine - puglia - masseria - evento

Parte il concorso fotografico “Rovine di Puglia: memorie nel tempo” - SAN MICHELE SALENTINO - L’Associazione “Sun – spazi urbani nascenti Aps” lancia ufficialmente il concorso fotografico “Rovine di Puglia: memorie nel tempo”.

Work in progress @ Masseria Coltura! Preparativi in corso per l’evento “Rovine di Puglia – Memorie nel tempo” ? Stiamo realizzando un box food & beverage Per noi è importante affiancare e supportare le idee e le iniziative dei ragazzi del ter Vai su Facebook

Parte il concorso fotografico “Rovine di Puglia: memorie nel tempo”; Concorso “Rovine di Puglia”: memorie nel tempo.

"Pubblicità occulta a favore di Vespa e scarsa indipendenza". In Rai ... - “Come noto, il collaboratore e giornalista Bruno Vespa ha organizzato alcuni incontri tematici con esponenti politici e istituzionali nel contesto di un evento intitolato Forum in Masseria ... Da repubblica.it

Matrimonio green in Puglia: come organizzare un evento sostenibile e ... - Scegliere un matrimonio green in Puglia non è solo una scelta consapevole, ma anche un’opportunità per creare un evento unico, elegante e rispettoso del pianeta. Scrive greenme.it