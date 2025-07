Rovigo 5 fermi per giovane ucciso con coccio bottiglia

Cinque giovani sono stati fermati oggi dalla polizia, tra il Veneto e i Lazio, perchè ritenuti responsabili della rissa con coltelli e cocci di bottiglia in cui sabato scorso, a mezzanotte, a Rovigo, è rimasto ucciso il giovane tunisino Amine Gara, mentre un suo connazionale era rimasto ferito. I provvedimenti, eseguiti dalle squadre mobili di Rovigo, Chieti e Latina, sono stati disposti dal procuratore della Repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato. Solo uno dei 5, tutti di nazionalitĂ pakistana, è accusato di omicidio aggravato premeditato, per aver colpito Gara al collo con un coccio di bottiglia, che ha causato uno shock emorragico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rovigo, 5 fermi per giovane ucciso con coccio bottiglia

