Rovigo 5 arrestati per la morte di Amine Gara il 23enne tunisino ucciso durante la rissa nei giardini delle Due Torri a due passi da Piazza Matteotti L' ipotesi della vendetta

ROVIGO - Svolta nelle indagini sulla morte di Amine Gara, il 23enne tunisino ucciso durante la rissa nei giardini delle Due Torri, a due passi da Piazza Matteotti: sono 5 le persone.

Morte di Bruno Sette a Porto Viro vicino Rovigo, indagato il figlio: sequestrati gli indumenti e l'automobile - Svolta nelle indagini sulla morte di Bruno Sette a Porto Viro (Rovigo): il figlio 46enne è indagato per omicidio preterintenzionale

Una lite esplosa nel cuore della città si è trasformata in una tragedia. Amine Gara, 23 anni, è morto durante una rissa scoppiata vicino al monumento a Giacomo Matteotti, nel centro di Rovigo. Nella colluttazione sono stati usati coltelli e bottiglie rotte. Le indagi Vai su Facebook

Rovigo si blinda dopo l'omicidio di Amine Gara: Piantedosi manda 30 poliziotti da Padova, Bologna e Milano - Trenta nuovi agenti di polizia sono arrivati per rafforzare il presidio del territorio, sia nelle ore serali che durante il giorno: una risposta immediata e ... ilgazzettino.it scrive