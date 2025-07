Rottamazione quater qual è la prossima scadenza di luglio 2025?

Giovedì 31 luglio 2025 è una data cruciale per chi è alle prese con il pagamento delle rate della Rottamazione quater. Infatti, entro la fine del mese è chiamato al pagamento sia chi aveva ottenuto la dilazione di pagamento con la definizione agevolata del 2023 e risulti in regola con i versamenti trimestrali, che gli ammessi alla nuova sanatoria fiscale. In quest'ultima platea rientrano i contribuenti che abbiano presentato il nuovo piano di definizione agevolata 2025 e siano stati riammessi. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) ricorda ai contribuenti debitori fiscali di non fare confusione con le due definizioni agevolate.

