Roma-UniPomezia 9-0 Ferguson mattatore | anche Arena a segno

Il calciomercato ruba la scena in questa seconda metà di luglio, ma intanto la Roma si appresta ad affrontare il secondo test di quest’intensa estate. Dopo il 14-0 rifilato al Trastevere, un altro avversario di Serie D, questa volta l’ UniPomezia, prima di cominciare ad aumentare il livello degli avversari che affronterà . Gasperini desideroso di aggiungere benzina nelle gambe dei giocatori, provare qualcosa a livello tattico e visionare anche per la prima volta El Aynaoui e Ferguson, all’esordio non ufficiale con la maglia giallorossa. Segui il LIVE dell’amichevole dalle 17:30 su SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-UniPomezia 9-0, Ferguson mattatore: anche Arena a segno

