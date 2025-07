Roma travolgente a Trigoria | 9-0 all’UniPomezia Ferguson show all’esordio VIDEO

La Roma non si ferma e continua a rodare la macchina di Gasperini con segnali sempre piĂą incoraggianti. A Trigoria, nella seconda amichevole del precampionato, i giallorossi hanno travolto per 9-0 l’UniPomezia, formazione di Serie D. Protagonista assoluto della serata è stato Evan Ferguson, autore di quattro gol e un assist al suo esordio in maglia romanista. Una prestazione che ha strappato piĂą di un sorriso anche a Gian Piero Gasperini. Ferguson, tripletta in mezz’ora e assist per Dybala. L’attaccante irlandese ha impiegato appena sette minuti per sbloccarsi: colpo di testa vincente su corner battuto da SoulĂ©. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma travolgente a Trigoria: 9-0 all’UniPomezia, Ferguson show all’esordio VIDEO

