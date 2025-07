Roma sprint per Ghilardi | il Verona ha già scelto il sostituto

Gian Piero Gasperini è sempre più vicino ad accogliere il suo primo rinforzo per la retroguardia: si tratta di Daniele Ghilardi, difensore centrale classe 2003, reduce da una stagione positiva in Serie A. Il Verona si muove: Unai Núñez al posto di Ghilardi. Il segnale che anticipa la fumata bianca arriva direttamente da Verona. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Hellas si sta già tutelando sul mercato: il club gialloblù ha avviato le operazioni per l'arrivo di Unai Núñez dal Celta Vigo. Un movimento che avvicina concretamente Ghilardi alla Roma, dando ulteriore consistenza a una trattativa ormai in fase avanzata.

Priorità Ghilardi, il Verona fa il prezzo: dalla contropartita alla concorrenza - Le parole di Gasperini, dettosi allarmato del ritardo che la Roma sta avendo sul calciomercato, hanno effettivamente smosso le acque in quel di Trigoria, con Massara che sta lavorando per rimpolpare una rosa oggettivamente scarna.

Ghilardi si avvicina, sì del giocatore e offerta sul tavolo: il Verona vuole di più - Ultime ore nelle quali la Roma ha decisamente accelerato le proprie operazioni di calciomercato, nell’ottica di non perdere tempo utile all’adattamento delle nuove risorse al gioco di un Gasperini che attende a Trigoria trepidante.

Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona - La Roma continua a muoversi su più fronti per rinforzare la rosa da affidare a Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha iniziato il ritiro estivo a Trigoria senza nuovi volti, ma la dirigenza è al lavoro per garantire i primi innesti nel più breve tempo possibile.

Daniele #Ghilardi a un passo dalla #Roma: accordo vicinissimo col Verona, il difensore si trasferirà in giallorosso in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Affare da circa 10-11 milioni complessivi.

Roma, Ghilardi si avvicina: offerti 10 milioni al Verona. Le ultime news - La Roma ha presentato un'offerta da 10 milioni di euro al Verona per il difensore Daniele Ghilardi: la distanza è minima, previsto un nuovo contatto tra le parti per provare a chiudere la trattativa

Roma, sprint per Ghilardi: si punta a chiudere in settimana, ma l'Atalanta osserva - La Roma accelera per Ghilardi: sorpassato il Betis, ma il Verona chiede 12 milioni.