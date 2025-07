Roma Massara studia l’esterno offensivo | occhi su Tzolis del Club Brugge

Ricky Massara ha iniziato a scandagliare con maggiore attenzione il mercato degli esterni offensivi, un reparto che rappresenta forse il nodo più delicato nella costruzione della nuova Roma. Dopo aver rinforzato centrocampo e difesa, il direttore sportivo giallorosso è ora chiamato a individuare un profilo capace di saltare l’uomo, accelerare e segnare. Un compito tutt’altro che semplice, per il quale sono già iniziati i primi contatti in giro per l’Europa. Interesse per Tzolis, esterno del Brugge. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur su X, la Roma avrebbe messo nel mirino Christos Tzolis, esterno greco classe 2002 in forza al Club Brugge. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Massara studia l’esterno offensivo: occhi su Tzolis del Club Brugge

