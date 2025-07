Roma in campo | 1 miliardo per gli agricoltori

Mentre l’Europa taglia le risorse alle imprese, l’Italia corre ai ripari con ingenti investimenti a sostegno di giovani contadini e tecnologie innovative. Oggi il cdm per iscrivere il tesoretto studiato dal ministro Lollobrigida nella legge di Bilancio 2026. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Roma in campo: 1 miliardo per gli agricoltori

Meno grano duro, più biodiversità in campo! Gli agricoltori toscani cambiano rotta: farro, orzo, lino e legumi prendono il posto del grano. Guarda il servizio di Toscana TV #granaio #filieracorta #contrattidifiliera #senatorecappelli #coldiretti #farro #cereali Vai su Facebook

UN MILIARDO SUL PRIMO PILASTRO FEAGA; Accordo Masaf – Crédit Agricole Italia: 3 miliardi a sostegno del settore agroalimentare; Agricoltori contro il governo: la filiera della canapa rischia di chiudere.

Coltivaitalia: piano da 1 miliardo per l’agricoltura - Il ministro Lollobrigida presenta oggi il Ddl collegato alla Finanziaria per il 2026. Scrive ilsole24ore.com