Roma il budget per il mercato ecco l’enorme cifra messa sul piatto dai Friedkin

Un girone di ritorno pazzesco con il piede schiacciato sull'acceleratore di una serie infinita di risultati positivi consecutivi. Una sola sconfitta, qualche pareggio e il resto solo e soltanto vittorie. La Roma di Claudio Ranieri ha viaggiato a ritmo scudetto e nonostante una rimonta incredibile non è riuscita a centrare il piazzamento Champions League, solo e soltanto per colpa della prima parte del campionato totalmente sbagliata anche nelle scelte degli allenatori da parte della società .

Roma, difesa da ristrutturare con Gasperini: da Kumbulla a un nome dal mercato - Il primo passo per rifondare la Roma di Gian Piero Gasperini parte da dietro. Il tecnico piemontese, sempre fedele al suo sistema a tre in difesa, ha già chiesto rinforzi per un reparto che rischia di perdere pezzi importanti.

Roma senza Champions, il mercato spaventa i tifosi: Konè sacrificato? - Il futuro mercato estivo della Roma si deciderà nelle prossime giornate; infatti, la qualificazione alla Champions League sarà il fattore più determinante per le scelte di mercato che la società giallorossa potrà fare, sia in entrata che in uscita.

Solet shock, denunciato per violenza sessuale: è nella lista di mercato della Roma - Si è già cominciato a muovere il mercato della Roma, che passerà inevitabilmente per la scelta di un nuovo allenatore ancora da annunciare al pubblico.

Mercato Roma: Ferguson rimandato a oggi, Flamengo pronto a dire sì alla cessione di Wesley - L'irlandese è in città da ieri, ma l'ufficialità è slittata di 24 ore; sul brasiliano il club rossonero si tiene un paio di giorni per pensarci ... Si legge su msn.com

Mercato Roma: oggi il giorno di El Aynaoui, accordo con il Brighton per Ferguson - Oggi è il giorno di Neil El Aynaoui e diventerà così il primo ingaggio del calciomercato romanista. Lo riporta msn.com