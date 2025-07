robogo il robot che fa manutenzione nei porti

Entrer√† in esercizio per la prima volta a Trieste, nell'ambito del progetto di riqualificazione del Molo VII del porto, RoboGo, un grande robot subacqueo, presentato oggi, che, controllato da remoto, consente di effettuare delicate operazioni di manutenzioni delle strutture portuali. Un progetto che "nasce a Trieste ma che guarda anche agli altri scali" √® stato detto durante l'illustrazione della nuova tecnologia "e che parla di innovazione, sostenibilit√†, crescita". RoboGo si avvale anche di un sistema di intelligenza artificiale di autoapprendimento, grazie al quale √® in grado di mappare le superfici, di rilevare anomalie e di gestire in autonomia gli interventi necessari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

