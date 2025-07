Amazon MGM Studios potrebbe aver trovato in Ilya Naishuller il sostituto ideale per Guy Ritchie riguardo la regia di Road House 2. Secondo un articolo di Deadline, infatti, pare che Amazon abbia offerto la regia del sequel di Road House a Ilya Naishuller, regista reduce dal lavoro svolto su Heads of State, la commedia d’azione diffusa sulla piattaforma Prime Video il 2 luglio, risultata la piĂą vista per ben 3 settimane. Le riprese di Road House 2 sono previste per questo autunno, ma Amazon ha dovuto affrontare prima la non riconferma d Doug Liman (regista del primo film) e successivamente l’addio di Guy Ritchie. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Road House 2 | Ilya Naishuller in trattative per la regia