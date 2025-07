Ristori alle imprese di pesca Catanzaro Pd | Un emendamento per la marineria di Sciacca

Nelle variazioni al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, il gruppo Pd all'Ars ha presentato un emendamento aggiuntivo che prevede ristori alle imprese di pesca della marineria di Sciacca sottoposte a misure restrittive nella pratica della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Ristori alle imprese, c’è il bando. Per ogni beneficiario 2.500 euro - Il Comune di Castel Maggiore segnala che da ieri è possibile partecipare al bando che consente di chiedere un contributo comunale alle imprese colpite dall’ alluvione dell’ottobre scorso.

Ponte sull'Oglio chiuso, nuova richiesta d’aiuto alla Regione: “Imprese in ginocchio, servono ristori” - Calvatone (Cremona), 16 luglio 2025 - La chiusura del Ponte sull’Oglio sta mettendo in ginocchio l’economia di Calvatone, nel Cremonese, e quella di Acquanegra sul Chiese nel Mantovano.

Pesca, alla Regione un milione di euro per ristori da danni da mucillagine - “Di fronte ai danni causati alle attrezzature, alle reti e agli attrezzi di posta, siamo intervenuti per aiutare le imprese ittiche: hanno bisogno di un sostegno concreto”. Lo riporta sassuolo2000.it

La Pietra, al via bando dei ristori per molluschicoltura - Pubblicato il bando del Masaf per i ristori dedicati alle imprese della molluschicoltura che, a causa dei cambiamenti climatici, hanno registrato nel 2024 una perdita di fatturato superiore al 30% ... Riporta ansa.it