Ripristino Tribunale periferico | Forza Italia Ariano ci crede

Tempo di lettura: 2 minuti Circolo di Forza Italia Ariano Irpino, «ritiene doveroso informare i cittadini che il recente schema di Disegno di Legge sulle circoscrizioni giudiziarie, attualmente in discussione, rappresenta una svolta fondamentale per il futuro della giustizia di prossimità , anche per il nostro territorio. In prima battuta (fatto già noto da alcuni mesi), il Ddl prevede il ripristino di alcuni uffici giudiziari, tra cui i Tribunali abruzzesi e il nuovo Tribunale di Bassano del Grappa. Tuttavia, quello che ci interessa da vicino è un fatto rilevante: sono stati recepiti i criteri oggettivi e territoriali che abbiamo più volte sollevato e documentato nelle nostre proposte che sono state presentate al Ministero della Giustizia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ripristino Tribunale periferico: Forza Italia Ariano ci crede

