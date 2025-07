Ripescaggi L’Abbadiense salirà in Seconda categoria

Pubblicate dal comitato regionale della Federcalcio le graduatorie per i ripescaggi nei campionati regionali. L’Eccellenza passerà da 17 squadre a 16 per la mancata iscrizione dell’Atletico Mariner ma non si provvederà a ripescaggi. In Promozione è certa l’ammissione del San Costanzo Marottese; in Prima e seconda categoria è da attendere il 31 luglio quando scadranno i termini per le iscrizioni. Tuttavia al momento per la Prima categoria ci sono già due posti da riempire e le designate sono Muraglia e Castignano; in Seconda sono invece quattro e saliranno di categoria Campiglione, U. Mandolesi, Abbadiense e Piazza Immacolata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

