Rimini la vendita del club unica via Più proposte d’acquisto sul tavolo

Tra poco più di una settimana la scandenza nella quale occorrerà pagare gli stipendi di giugno ai propri tesserati, tra qualche giorno la Lega ufficializzerà gironi e calendari. Il Rimini aspetta tutto questo correndo contro il tempo. Ormai è evidente che la presidente Stefania Di Salvo, con al fianco il marito Stefano Petracca, stiano cercando di vendere il club. Da Campobasso non arriva in riviera nessuno spiffero. Ma pare che sul tavolo dei Petracca sia arrivata più di un’offerta di acquisto. Imprenditori più o meno attendibili, si sussurra. Con un paio di loro la proprietà biancorossa sarebbe a qualcosa di più che una semplice prima chiacchierata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rimini, la vendita del club unica via. Più proposte d’acquisto sul tavolo

