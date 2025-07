RILEGGI LIVE – Conte | Avete meritato lo scudetto ma dobbiamo restare umili Oriali | Possiamo toglierci altre soddisfazioni – VIDEO

Ecco la diretta testuale dell’incontro di Conte e del suo staff con i tifosi presenti a Dimaro. Il Napoli ha steccato la prima amichevole del suo precampionato. Martedì scorso, infatti, gli azzurri hanno perso 0-2 contro l’Arezzo, squadra del campionato di Serie A guidata dall’ex calciatore azzurro Cristian Bucchi. La squadra azzurra è ora attesa dalla sua ultima sfida di quest’anno sul campo di Carciato, ovvero quella di sabato contro il Catanzaro (team che milita in Serie B. Nel frattempo, però, ecco la diretta dell’incontro di Antonio Conte ed il suo staff con i tifosi presenti a Dimaro. Ecco la diretta dell’incontro di Antonio Conte ed il suo staff con i tifosi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - RILEGGI LIVE – Conte: “Avete meritato lo scudetto, ma dobbiamo restare umili”, Oriali: “Possiamo toglierci altre soddisfazioni” – VIDEO

In questa notizia si parla di: conte - rileggi - avete - meritato

RILEGGI LIVE – Conte: “Lobotka si è allenato con noi, David Neres può essere convocato” - Tra pochi minuti ci sarà la conferenza stampa di Antonio Conte per parlare dle match di domani contro il Genoa.

RILEGGI LIVE – Conte in conferenza stampa: “McTominay ha avuto qualche problema. Torta fatta, ci manca la ciliegina” - Antonio Conte sta per parlare in conferenza stampa per parlare del match di domani tra il Parma ed il suo Napoli.

RILEGGI LIVE – Conte: “Il percorso di costruzione continua, Vogliamo ancora dare fastidio” - Ecco la diretta della prima conferenza stampa della stagione di Antonio Conte. Dopo tantissim indiscrezioni di calciomercato, di fatto, il Napoli ha iniziao la nuova stagione.

RILEGGI LIVE – Conte: “Il percorso di costruzione continua, vogliamo ancora dare fastidio”; Conferenza ritiri 2025, ADL: Scudetto merito di Conte! Fatta per De Bruyne, ma acquisti saranno...; RILEGGI LIVE – Conte in conferenza: “Sentiamo la responsabilità di regalare qualcosa di storico. Formazione? Da Parma ad oggi non è cambiato nulla. Rigore di Parma? Quel che dovevo dire l’ho detto”.

Antonio Conte al mare in Salento. Dopo lo scudetto col Napoli meritato ... - Il tecnico leccese, come ogni estate, è ospite del lido “Tabù” a Porto Cesareo, una delle marine ... Si legge su bari.repubblica.it