Rifiuti abbandonati fuori dall’ecocentro denuncia ai carabinieri Sequestro e indagini in corso

TUGLIE – Da un lato gli importanti sforzi dell’amministrazione comunale e dei cittadini virtuosi che hanno consentito anche al Comune di Tuglie di ricevere un importante riconoscimento nel corso della recente manifestazione “Economia circolare in festa” che ha visto l’ente ricevere un attestato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Un corso di formazione per la gestione dei rifiuti in cantiere - Martedì prossimo, dalle ore 9 alle 13 presso la Confartigianato della provincia di Ravenna in Viale Berlinguer 8, sarà possibile partecipare al nuovo modulo del corso di formazione gratuito per gli imprenditori del settore casa dedicato alla gestione dei rifiuti da cantiere, dedicato al ‘ deposito temporaneo ’.

Raccolta rifiuti e corso riconoscimento erbe - Andiamo a raccogliere – lunedì 2 giugno a Vidor (TV) Una giornata virtuosa per fare del bene a te, alla comunità e al Pianeta??? Ritrovo alle 9:30 al parcheggio in via Curti? Cosa faremo:? Pulizia del fiume Piave Iniziamo la mattinata liberando il fiume dai rifiuti, un gesto.

Carini, incendio ancora in corso in un impianto di rifiuti speciali: verifica sulla qualità dell’aria – FOTO - ABBONATI A DAYITALIANEWS Vigili del Fuoco al lavoro da ore per domare le fiamme. Dall’1,15 di questa notte, (23 maggio) un vasto incendio ha colpito un impianto di trattamento di rifiuti speciali situato in via Galileo Galilei a Carini.

Per fermare il fenomeno, purtroppo esteso, dell’abbandono dei rifiuti per strada fuori da ogni regola, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, mette in campo 37 ispettori ambientali nella «guerra», così la definisce, contro gli incivili. Vai su Facebook

Rifiuti abbandonati fuori dall’ecocentro, denuncia ai carabinieri. Sequestro e indagini in corso - Gestori e Comune hanno consegnato le immagini della telecamera della struttura ai militari della stazione ... Si legge su lecceprima.it

Ancora rifiuti abbandonati fuori dai bidoni, il “caso” San Fedele infiamma il dibattito politico - «I dipendenti dell'Asp, che in teoria avrebbero dovuto trarre agevolazioni non caricando singolarmente i sacchi, si ritrovano a dover smantellare intere isole anti- Lo riporta lanuovaprovincia.it