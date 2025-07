Open Arms, una riflessione sul ricorso in Cassazione della Procura contro l’assoluzione di Matteo Salvini con la senatrice Erika Stefani. Nei giorni scorsi la Procura di Palermo ha presentato ricorso in Cassazione contro l’assoluzione dell’ex ministro dell’Interno nell’ambito del processo Open Arms. (Ansa Foto) – notizie.com Facciamo un passo indietro. A dicembre 2024 Matteo Salvini è stato assolto dai reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per la vicenda che risale al 2019, quando era ministro del governo giallo-verde e si rifiutò di far sbarcare a Lampedusa la nave della ong Open Arms con a bordo 147 migranti. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Ricorsi alle assoluzioni, il caso Open Arms (e non solo): “Processi costosi e sentenze dubbie”