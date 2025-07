Ricerca per curare i tumori | nasce Fondazione Humanitas Sicilia

È nata Fondazione Humanitas Sicilia (FHS), con l’obiettivo di promuovere e sostenere la Ricerca clinica in ambito oncologico, oltre che la prevenzione e l’educazione alla salute in Sicilia. La mission è sviluppare competenze scientifiche avanzate per migliorare il benessere dei pazienti e della comunità. Ma anche supportare le attività condotte da medici e ricercatori di Humanitas Istituto Clinico Catanese che si sono distinti in ambito nazionale e internazionale. «Abbiamo fortemente voluto la nascita della Fondazione – sottolinea il prof. Alessandro Repici, presidente di FHS – che ruota intorno alle attività di Humanitas Istituto Clinico Catanese, con l’obiettivo di seminare speranza e favorire lo sviluppo sostenibile attraverso progetti concreti e azioni mirate. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Ricerca per curare i tumori: nasce Fondazione Humanitas Sicilia

In questa notizia si parla di: sicilia - humanitas - ricerca - fondazione

Ricerca per curare i tumori: nasce Fondazione Humanitas Sicilia - È nata Fondazione Humanitas Sicilia (FHS), con l’obiettivo di promuovere e sostenere la Ricerca clinica in ambito oncologico, oltre che la prevenzione e l’educazione alla salute in Sicilia.

Ricerca per curare i tumori: nasce la Fondazione Humanitas Sicilia https://newsmessina.it/2025/07/24/ricerca-per-curare-i-tumori-nasce-la-fondazione-humanitas-sicilia/… Vai su X

La prima pagina de LA SICILIA di oggi, 4 luglio 2025 Vai su Facebook

Ricerca per cure tumori, nasce Fondazione Humanitas Sicilia; Nasce Fondazione Humanitas Sicilia; Fondazione Humanitas Sicilia, Repici Supporto a ricerca e pazienti.

Ricerca per cure tumori, nasce Fondazione Humanitas Sicilia - È nata Fondazione Humanitas Sicilia (Fha), con "l'obiettivo di promuovere e sostenere la ricerca clinica in ambito oncologico, oltre che la prevenzione e l'educazione alla s ... Secondo msn.com

Nasce Fondazione Humanitas Sicilia, Repici: “La ricerca deve restare in Sicilia” - Le prime iniziative riguarderanno il finanziamento di progetti di ricerca. Lo riporta msn.com