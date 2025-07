Rice Backs Madueke dopo un contraccolpo durante l’Arsenal Transfer Saga

2025-07-24 13:37:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il centrocampista dell’Arsenal Declan Rice è arrivato in difesa della nuova firma Noni Madueke, esortando i fan a dare una possibilitĂ all’ex ala del Chelsea e prevedendo che “scioccerĂ molte persone” con le sue esibizioni in questa stagione. La spostamento di ÂŁ 48,5 milioni di Madueke alla scorsa settimana ha suscitato contraccolpo sui social media, con l’hashtag #notomadueke di tendenza e oltre 5.000 persone che firmano una petizione che si oppone al trasferimento. Ma Rice, parlando dopo la vittoria pre-stagione per 1-0 dell’Arsenal su AC Milan a Singapore, ha chiarito che sostiene la decisione del club e sostiene il 23enne a prosperare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: madueke - rice - contraccolpo - arsenal

Madueke, accostato alla Juventus ma ufficialmente dell'Arsenal: "Vincere tutte le competizioni a cui partecipiamo, sento che..." - Noni Madueke, nonostante sia stato accostato alla Juventus in passato, è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Arsenal. Scrive tuttojuve.com

Arsenal, è derby londinese per Rice - Calciomercato.com - Il centrocampista dovrebbe arrivare per 80 milioni di sterline ma Arteta non molla la presa. Segnala calciomercato.com