Resta a casa con la mamma la bimba difesa dal condominio

Il tribunale di Roma ha sospeso l’allontanamento di Stella, 5 anni, contesa dai genitori. Per ora non andrĂ in una struttura. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Resta a casa con la mamma la bimba difesa dal condominio

Roma, Stella resta in casa con la mamma a Monteverde: tribunale sospende allontanamento bimba - Il tribunale di Roma ha sospeso l’allontanamento forzoso della piccola finita al centro di una disputa giudiziaria tra i genitori ... Scrive msn.com

Bimba Monteverde resta con la madre, non andrà in casa famiglia - Resta a casa con la mamma e non dovrà andare in casa famiglia la bambina di Monteverde, la piccola di 5 anni affetta da una patologia rara per la quale si era mobilitato l'inte ... Scrive msn.com