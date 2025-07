Resort di lusso a Torno | sei associazioni ambientaliste contrarie al progetto

Torno, 24 luglio 2025 – Un unico documento firmato da sei associazioni ambientaliste del territorio comasco, per proporre “Osservazioni fortemente critiche” al progetto del resort di lusso previsto a Torno, in zona villa Pliniana, attualmente oggetto di Vas, Valutazione ambientale strategica. Circolo Legambiente di Como, assieme a Wwf Lombardia, Circolo Ambiente Ilaria Alpi, Gruppo Naturalistico della Brianza, La natura W onlus, Associazione Iubilantes odv, La Nostra Valle Aps, partono da una premessa: “Il progetto – dicono - oggi prevede di fatto un aumento planivolumetrico quadruplicato rispetto all’esistente, con la presenza di edifici fino a quattro piani fuori terra”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Resort di lusso a Torno: sei associazioni ambientaliste contrarie al progetto

In questa notizia si parla di: progetto - torno - resort - lusso

Barbara D’Urso rompe il silenzio: “Torno in Rai? C’è un progetto. Veti su di me? Sarebbe orribile” - Roma, 30 giugno 2025 – Negli ultimi mesi si sono rincorsi diversi rumors riguardo a un possibile ritorno di Barbara D’Urso in Rai, in prima serata o nel daytime ma, per il momento, una delle ‘regine del piccolo schermo’ è ancora senza un programma.

Lago di Como, nuovo resort a Torno: le associazioni ambientaliste contro il progetto - Torno, 23 luglio 2025 – "Osservazioni fortemente critiche al progetto": con questa premessa, sei associazioni ambientaliste di Como, hanno elencato le loro valutazioni e perplessità relativa alla presentazione del progetto del resort di lusso a Torno, in zona villa Pliniana, attualmente oggetto di Vas, Valutazione Ambientale Strategica.

La ristrutturazione dell’attico bilbaino firmata da BABELstudio organizza gli spazi di una casa familiare attorno a un cortile centrale e a due terrazze, tra materiali nobili, luce naturale e continuità visiva Vai su Facebook

Lago di Como, Torno: resort di lusso a rischio ambientale; Lago di Como, nuovo resort a Torno: le associazioni ambientaliste contro il progetto; Resort di lusso sul lago di Como a Torno, Legambiente: “Ecco perché siamo contro questo progetto”.

Lago di Como, nuovo resort a Torno: le associazioni ambientaliste contro il progetto - Un dettagliato documento firmato da sei realtà del territorio, elenca le numerose criticità del progetto: da un elevato rischio sotto il profilo idrogeologico alla distruzione dell'ecosistema e l'arti ... Da msn.com

Resort di lusso sul lago di Como a Torno, Legambiente: “Ecco perché siamo contro questo progetto” - Non si placano le polemiche sulla costruzione di un hotel di lusso a Torno, sul cui progetto non sono mancate critiche e tensioni. Riporta espansionetv.it