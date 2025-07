Sembrava dovesse essere una passeggiata di salute per il Pd di Elly Schlein. Dopo la vittoria in Liguria con Silvia Salis, il campo piĂą o meno largo si apprestava a fare il pieno o quasi anche nelle Regioni al voto in autunno, tanto che il risultato di cui si parlava fino a poco tempo fa era di 4 a 1 per il centrosinistra. Si dava per perso solo il Veneto, dove, nonostante Luca Zaia non possa ricandidarsi, i sondaggi danno comunque in netto vantaggio il centrodestra, con un leghista ma pure con un “fratello”. Per il resto sarebbe stato un cammino trionfale: Toscana, Marche, Puglia e Campania. La “gioiosa macchina da guerra” dem si apprestava a incassare vittorie, che avrebbero di molto rinsaldato la leadership di Schlein, da suggellare poi con un congresso di partito da tenere magari a febbraio 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Regionali, tra inchieste e veti ora il centrosinistra rischia: i nodi di Schlein