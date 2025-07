Regionali il nodo Ricci blocca le Marche | M5S resta cauto Pd spinge per Decaro in Puglia

Il Partito democratico ha iniziato a temere per il futuro della Puglia. Al momento il favorito è l'ex sindaco di Bari, Antonio Decaro, che però non ha ancora dato la disponibilità ufficiale alla corsa elettorale. A pesare sulla sua decisione, infatti, c'è l'ipotesi delle candidature di Nichi Vendola e Michele Emiliano sempre nelle liste del centrosinistra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Regionali, il nodo Ricci blocca le Marche: M5S resta cauto, Pd spinge per Decaro in Puglia

