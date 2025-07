rebecca ruffinengo la tentatrice che ha baciato simone margagliotti con cui ha tradito sonia

Rebecca Ruffinengo ha 22 anni ed è di Torino. Nella vita lavora come hostess di volo: “Viaggio tanto, ma viaggio di più quando non lavoro, perché non scendo mai dall’aereo. Noi sbarchiamo e imbarchiamo di continuo e torniamo a casa”, ha detto nel video di presentazione ufficiale diffuso sui canali ufficiali del programma. Le piace molto cucinare e stare insieme ai suoi cani: “Mia mamma è un’allevatrice, quindi ne ho un bel po’”. Esteticamente, la cosa che più le piace di se stessa sono i suoi occhi, “mentre caratterialmente mi piace il fatto che sono determinata”, le parole. A Temptation Island 2025, la tentatrice Rebecca si è avvicinata a Simone Margagliotti, che partecipa al reality insieme alla sua fidanzata Sonia Barrile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

