Reazione a Catena sfottò alle Giovediamoci | Esultano pure quanto vincono

Pioggia di sfottò sulle Giovediamoci. Le campionesse di Reazione a Catena portano a casa giusto 46 euro. È successo nella puntata in onda su Rai 1 di giovedì 24 luglio. "46 euro ed esultano pure", scrive un utente sul web mentre altri fanno eco: "Almeno su 46 euro non c'è la trattenuta del 20% (se fossero slegati dalla vincita complessiva, naturalmente)", "In gettoni di legno", "46 euro in gettoni d'oro Dai su non esageriamo!!". Insomma, le battute su X non mancano. Ma per il trio poco importa visto che nelle puntate precedenti hanno portato a casa 66mila euro. Non in quella prima, però, dove le critiche non sono mancate.

