Real Madrid tutto pronto per Rodri

A Madrid, lato Blancos, ogni finestra di mercato è pronta a riservare colpi stellari come quello che nella scorsa estate ha portato nella capitale spagnola il fuoriclasse Kylian Mbappè. Con il passare degli anni vi è stato un alternarsi di grandi volti tra le fila della squadra di Florentino Perez; da Ronaldo a Bale, da Benzema a Kroos, l’ultimo campione di un Real leggendario che ha lasciato lo storico club è stato il centrocampista croato Modric, il quale dopo 13 stagioni è approdato in Italia portando tutta la sua esperienza nel nuovo Milan di Max Allegri. Da un campione all’altro, il posto della bandiera madridista sarà molto probabilmente occupato dal Pallone d’oro in carica, Rodri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Real Madrid, tutto pronto per Rodri

Il Real Madrid cerca un "nuovo Kroos": Rodri il preferito, in lista c'è anche Barella - In questo senso, da un anno a questa parte il preferito in assoluto è Rodri, il centrocampista del Manchester City è nel mirino degli spagnoli da un anno. Segnala calciomercato.com