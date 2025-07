Ravenna è arrivato il giorno del verdetto Oggi da Roma il via libera per il ripescaggio

Oggi il Consiglio federale della Figc ratificherà l’esclusione del Brescia Fc dai campionati professionistici e il conseguente ripescaggio del Ravenna in serie C. È dunque il giorno dell’ufficialità . A meno di clamorose novità , il club ravennate, primo nella graduatoria dei ripescaggi dopo l’Inter U23, sostituirà le rondinelle, escluse per inadempienze economico-amministrative (mancato deposito della fideiussione e mancati pagamenti degli stipendiati). Si tratta della quadratura del cerchio di un percorso iniziato lo scorso anno e culminato con due significativi traguardi, ovvero la vittoria della Coppa Italia di serie D e (per il secondo anno consecutivo) dei playoff, peraltro con una media punti di 2,47 a partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ravenna, è arrivato il giorno del verdetto. Oggi da Roma il via libera per il ripescaggio

In questa notizia si parla di: ravenna - giorno - ripescaggio - arrivato

Buongiorno Li.Ra. Vai su Facebook

Massimiliano De Gregorio è il nuovo responsabile del settore giovanile del Ravenna Fc; CALCIO: La Figc boccia il Brescia, ripescaggio a un passo per il Ravenna | VIDEO; Ravenna, il ripescaggio in Serie C resta una concreta possibilità .

Calciomercato Serie C: Okaka si allena con il Ravenna, Pezzella alla Casertana, Tribuzzi al Vicenza - Entra nel vivo il calciomercato anche in Serie C: tra acquisti, cessioni e trattative in via di definizione, scatenate Benevento, Salernitana e Vicenza. Scrive sport.virgilio.it

Il Ravenna che aspetta la C: ufficialità il 24 luglio, gironi il 25, campionato al via il 24 agosto (in diretta su Sky e Now) - Ancora pochi giorni di attesa per i tifosi del Ravenna Fc, che sperano di poter al più presto festeggiare il ripescaggio in serie C. Riporta ravennaedintorni.it