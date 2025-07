Rapinano lo stesso supermercato due volte e un bar | arrestati due rapinatori seriali a Monza

In manette a Monza due rapinatori seriali, un 39enne e un 38enne residenti in città, indagati per tre colpi messi a segno tra giugno e luglio ai danni di un supermercato (razziato ben due volte) e un bar. L'arresto effettuato nel fine settimana dalla squadra mobile ha impedito che la coppia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Ruba al supermercato poi spintona più volte il vigilante, 23enne arrestato - Sarzana, 30 maggio 2025 – I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Sarzana, ieri pomeriggio, hanno arrestato – nella flagranza del reato di rapina impropria – un 23enne di origine marocchina in Italia senza fissa dimora.

Lang: «La pressione che subiamo è sottovalutata. A volte vorrei solo riempire scaffali al supermercato» - In molti conoscono Noa Lang per come si mostra davanti alle telecamere e in campo, ma quando parla di suo figlio (ora ne ha tre), diventa un’altra persona.

Rapine seriali a mano armata nei bar e supermercati di Monza: sgominata la banda “della porta accanto” - La Squadra Mobile ha arrestato due uomini che in una settimana aveva messo a segno tre colpi da 500 euro ciascuno. Si legge su msn.com

Arrestati due rapinatori seriali in Brianza, preso anche pusher - Due rapinatori seriali, un 39enne e un 38enne italiani residenti a Monza, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per tre rapine ai danni di esercizi commerciali commesse tra fine giugno e inizio ... ansa.it scrive