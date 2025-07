Raoul Bova parla il legale | Lui e Rocio sono separati da molto tempo

«In qualitĂ di legale di Raoul Bova, alla luce delle notizie apparse in questi ultimi giorni, ho il dovere di precisare che: – Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento e nella cura delle due figlie». Queste le parole, in una nota, dell’avvocato David Leggi, legale dell’attore, in una nota a seguito delle indiscrezioni circolate in questi giorni sulla vita privata dell’attore. Recentemente Fabrizio Corona, in una puntata di Falsissimo, aveva indicato una  presunta amante dell’attore, parlando di una relazione segreta durata oltre due anni e svelando, tra le altre cose, messaggi e audio che avevano come protagonista proprio l’attore. 🔗 Leggi su Open.online