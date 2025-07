Raoul Bova la replica del suo avvocato alle indiscrezioni | Con Rocio separati da tempo

In un clima di crescente attenzione mediatica attorno alla vita privata di Raoul Bova, l’attore torna al centro del dibattito non per un nuovo ruolo cinematografico o televisivo, ma per una questione personale. Negli ultimi giorni, diverse indiscrezioni hanno parlato di una presunta crisi con la compagna Rocio Muñoz Morales, dalla quale ha avuto le due figlie Alma e Luna. A fare chiarezza, con una nota ufficiale, è l’avvocato dell’artista, David Leggi, che ha scelto di intervenire per tutelare il suo assistito e riportare i fatti su un piano di veritĂ e rispetto. Le parole dell’avvocato di Raoul Bova. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Raoul Bova, la replica del suo avvocato alle indiscrezioni: “Con Rocio separati da tempo”

