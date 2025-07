Raoul Bova e Rocio sono separati già da molto tempo | parla l’avvocato dell’attore

“In qualitĂ di legale di Raoul Bova, alla luce delle notizie apparse in questi ultimi giorni, ho il dovere di precisare che Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento e nella cura delle due figlie”, lo scrive l’avvocato David Leggi in una nota a seguito delle indiscrezioni circolate in questi giorni sulla vita privata del protagonista di “ Don Matteo”. Dopo settimane di rumors sulla crisi amorosa tra l’attore e la showgirl, Fabrizio Corona in una puntata del podcast “ Falsissimo ” ha parlato di un tradimento di Bova con la modella ventitreenne Martina Ceretti, svelando le chat intercorse tra di lui e la giovane influencer milanese, che si sarebbero conosciuti via Instagram due anni e mezzo fa, con la diffusione di audio privati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Raoul Bova e Rocio sono separati giĂ da molto tempo”: parla l’avvocato dell’attore

In questa notizia si parla di: raoul - bova - rocio - sono

Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova - Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Rocío Muñoz Morales ha raccontato l'inizio della sua relazione con Raoul Bova, concentrandosi soprattutto sulla loro "prima volta"

Pausa di riflessione per Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales? No, anzi va tutto bene - Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales sarebbero da tempo in crisi, anche se hanno fatto di tutto per smentire la notizia.

Rocío Muñoz Morales: “Io e Raoul Bova abbiamo fatto l’amore in inglese” - Rocío Muñoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

Raoul #Bova e #Rocio "si sono detti addio": l'indiscrezione che spiazza i fan #12luglio #iltempoquotidiano #gossip #Raoul https://iltempo.it/personaggi/2025/07/12/news/raoul-bova-rocio-detti-addio-fine-crisi-incomprensioni-ragazza-bionda-single-43356427/ Vai su X

Negli ultimi giorni si sta parlando molto della presunta rottura tra Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales, ma anche dei tradimenti che l'attore avrebbe perpetrato ai danni della compagna. Vai su Facebook

Raoul Bova pronto ad andarsene di casa, è finita davvero con Rocio Munoz Morales?; Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova in crisi dopo 12 anni d’amore; Rocio Munoz Morales e Raoul Bova si sono lasciati? “Lui sta cercando casa, cosa succede alla coppia.

''Raoul Bova e Rocio sono separati di fatto da molto tempo'': l'avvocato dell'attore conferma il gossip, ora tutto cambia sul caso 'tradimento' - ''Raoul Bova e Rocio sono separati di fatto da molto tempo'': l'avvocato dell'attore conferma il gossip, ora tutto cambia ... Da gossip.it

Raul Bova e Rocio Munoz Morales, l'avvocato di lui fa chiarezza sulla coppia dopo la bomba di Fabrizio Corona - alla luce delle notizie apparse in questi ultimi giorni, ho il dovere di precisare che: Raoul e Rocio, che non ... affaritaliani.it scrive