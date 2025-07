‘Raoul Bova e Rocio separati da tempo’ l’avvocato dell’attore interviene e attacca Corona

Cosa sta succedendo davvero tra Bova, Rocio e Fabrizio Corona?. Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales sono separati da tempo, ma la notizia è diventata ufficiale solo dopo le recenti indiscrezioni circolate online, tra cui quelle rilanciate da Fabrizio Corona, che ha parlato di presunti tradimenti dell’attore con la modella Martina Ceretti. A fare chiarezza ci ha pensato l’avvocato David Leggi, legale di Bova, che ha diffuso una nota stampa in cui precisa diversi aspetti sia della vicenda familiare che delle pesanti accuse mosse nei confronti del suo assistito. Nel comunicato, l’avvocato spiega: “Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento e nella cura delle due figlie. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Raoul Bova e Rocio separati da tempo’, l’avvocato dell’attore interviene e attacca Corona

In questa notizia si parla di: bova - rocio - corona - raoul

Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova - Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Rocío Muñoz Morales ha raccontato l'inizio della sua relazione con Raoul Bova, concentrandosi soprattutto sulla loro "prima volta"

Pausa di riflessione per Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales? No, anzi va tutto bene - Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales sarebbero da tempo in crisi, anche se hanno fatto di tutto per smentire la notizia.

Rocío Muñoz Morales: “Io e Raoul Bova abbiamo fatto l’amore in inglese” - Rocío Muñoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

Il legale di Raoul Bova contro Fabrizio Corona: con Rocio sono separati da tempo, ora indaga la magistratura https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/il-legale-di-raoul-bova-contro-fabrizio-corona-con-rocio-sono-separati-da-tempo-ora-indaga-la-magistratu Vai su X

“Vorrei molto… baciarti” Raoul Bova avrebbe tradito la moglie Rocio Munoz Morales con Martina Ceretti. Fabrizio Corona mostra le chat e gli audio che i due si sarebbero scambiati ? Vai su Facebook

Raoul Bova, la rivelazione dell'avvocato su Rocio Morales: Separati da molto tempo”. Poi l‘avviso a Fabrizio Corona; Raoul Bova, parla l'avvocato: Separato da tempo da Rocio Morales, su di lui fango mediatico; Raoul Bova, il legale contro Fabrizio Corona: «Fango mediatico, con Rocio separati da tempo. Indaga la magistr.

Raoul Bova, il legale contro Fabrizio Corona: «Fango mediatico, con Rocio separati da tempo. Indaga la magistratura» - Raoul Bova pronto a fare la guerra a Fabrizio Corona, dopo la diffusione da parte dell'ex re dei paparazzi di presunti messaggi ... Segnala msn.com

Raoul Bova e la modella Martina Ceretti, flirt o fango mediatico? Il legale dell’attore: «Con Rocío separati da tempo» - Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sulla presunta relazione con la modella, parla il legale di Raoul Bova: «Fango mediatico, con Rocío separati da tempo» ... iodonna.it scrive