Raoul Bova e Rocio Munoz Morales l’amore è davvero finito | parla l’avvocato dell’attore

Dopo giorni di indiscrezioni e voci sullo stato della relazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, è intervenuto il legale dell’attore, l’avvocato David Leggi, per fare chiarezza. In una nota ufficiale, l’avvocato ha confermato che la coppia è separata da tempo, pur non essendo mai convolata a nozze. «In qualitĂ di legale di Raoul Bova, alla luce delle notizie apparse in questi ultimi giorni, ho il dovere di precisare che: – Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento e nella cura delle due figlie », si legge nel comunicato diffuso nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, l’amore è davvero finito: parla l’avvocato dell’attore

