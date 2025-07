Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales è finita | l’annuncio ufficiale Ma con colpo di scena

L’annuncio tanto atteso è infine arrivato, ma con una tempistica e una formula tutt’altro che ordinaria. A confermare ufficialmente la fine della storia tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales è stato il legale dell’attore, David Leggi, con una nota inviata all’agenzia Ansa. Parole misurate ma cariche di significato, che puntano a ristabilire la verità dei fatti dopo giorni di rumors, insinuazioni e accuse, alcune delle quali pesantissime. La notizia della separazione non solo conferma ciò che in molti già sospettavano, ma ribalta anche la narrazione di chi ha voluto presentare Bova come protagonista di un tradimento consumato alle spalle della compagna. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo giorni in cui si parla di una presunta rottura tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales , nel corso dell'ultima puntata di Falsissimo Fabrizio Corona ha rivelato un presunto tradimento dell'attore. Il re dei paparazzi avrebbe raccontato delle chat tra Bova e

Raoul Bova diviso tra Rocío Muñoz Morales e Martina Ceretti: Corona svela chat e audio

