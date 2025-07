Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales arriva ora l’annuncio ufficiale Ma con un colpo di scena

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales non stanno più insieme, e ora la separazione è ufficiale. Ma a sorprendere non è solo la conferma, quanto il modo in cui è arrivata: una nota formale, inviata dal legale dell’attore, David Leggi, all’agenzia Ansa, che non lascia spazio ai dubbi. Dopo settimane di voci e speculazioni, il comunicato chiarisce finalmente la situazione tra i due protagonisti del gossip italiano. Le parole dell’avvocato sono precise e taglienti: Raoul e Rocío hanno chiuso da mesi, forse da un anno. La notizia ribalta le accuse di tradimento e mette in discussione le ricostruzioni circolate online. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, arriva ora l’annuncio ufficiale. Ma con un colpo di scena

"La reazione di lei". Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, le voci di crisi e quella bomba sul tradimento: cosa ha fatto subito l'attrice (FOTO) Vai su Facebook

Martina Ceretti, giovane modella romana, è finita al centro del gossip dopo essere stata indicata come l'amante di Raoul Bova. Due anni di messaggi, un incontro in hotel e un audio d’amore: è bufera. Lei si dissocia, ma il silenzio dell’attore e della c... Vai su X

