Raoul Bova e Martina Ceretti ecco le chat compromettenti

Non smette di fare discutere il gossip dell'estate sulla crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morale. La storia d'amore tra i due attori sembra essere arrivata al capolinea e la causa della fine della relazione sarebbe un tradimento del protagonista di " Don Matteo ". A rivelarlo è stato Fabrizio Corona che ha dato un volto alla presunta amante di Bova: Martina Ceretti, modella e aspirante attrice romana classe 2002. Corona e la diffida di Bova. Nell'ultimo episodio di " Falsissimo " l'ex re dei paparazzi ha mostrato in esclusiva le chat tra Raoul e Martina, decine di messaggi che racconterebbero - il condizionale è d'obbligo - di un lungo corteggiamento social iniziato nel 2023 e culminato con un incontro, che sarebbe avvenuto dopo il gennaio 2025 all'hotel Principe di Savoia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Raoul Bova e Martina Ceretti, ecco le chat compromettenti

