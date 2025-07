Ragazzo disperso nel Po vicino al Ponte della Becca | il papà del 15enne aveva salvato l’altro figlio

Dove è scomparso il ragazzo nel Po e cosa è successo?. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 luglio, un ragazzo di 15 anni, di origini egiziane, è stato visto cadere nelle acque del fiume Po, vicino al Ponte della Becca nel Pavese, all’altezza della confluenza con il fiume Ticino. Il ragazzo si trovava su una spiaggia con la famiglia, quando insieme ai suoi due fratelli si è tuffato per fare il bagno. Subito dopo, è stato trascinato dalla forte corrente, che in quel punto è particolarmente insidiosa, e non è più riemerso. Il padre è riuscito a salvare un altro figlio, mentre il terzo ha raggiunto da solo la riva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Ragazzo disperso nel Po vicino al Ponte della Becca: il papà del 15enne aveva salvato l’altro figlio

In questa notizia si parla di: ragazzo - vicino - ponte - becca

#Pavia Il padre del 15enne sparito nelle acque del Po è riuscito a salvare un altro figlio mentre un terzo si è messo in salvo da solo. Il ragazzo, residente a Pavia, era con la famiglia su una spiaggia sotto il ponte della Becca, nel comune di Linarolo. Vai su X

