Ragazzo di 15 anni cade nel Po e scompare | ricerche in corso

Ricerche in corso per un ragazzo di 15 anni che, allo stato attuale, è disperso dopo essere stato visto lanciarcisi nel fiume Po. La segnalazione, secondo quanto ricostruito, è scattata dopo che il ragazzino è stato visto buttarsi dal ponte della Becca, nel comune in provincia di Pavia. Le operazioni di ricerca sono iniziate ieri ma continueranno anche oggi, giovedì 24 luglio. Ma facciamo un passo indietro per ricostruire l’intera vicenda. Un ragazzino di 15 anni è stato visto cadere nelle acque del fiume Po nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 luglio, vicino al Ponte della Becca nel Pavese e all'altezza della confluenza con il Ticino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ragazzo di 15 anni cade nel Po e scompare: ricerche in corso

Pavia, testimoni vedono un ragazzo di 15 anni cadere nel Po. Ricerche in corso nella notte nelle acque del fiume Vai su X

