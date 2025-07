Ragazzina annega in mare mentre fa il bagno | È morta sotto gli occhi degli amici

Una giornata di mare si √® trasformata in tragedia nel pomeriggio di gioved√¨ 24 luglio 2025¬†sulla riviera Nord di Pescara, dove una bambina di circa 12 anni ha perso la vita dopo. 🔗 Leggi su Leggo.it ¬© Leggo.it - Ragazzina annega in mare mentre fa il bagno: ¬ę√ą morta sotto gli occhi degli amici¬Ľ

Il pescatore che ha usato un drone per salvare una ragazzina in mare: stava annegando - Un drone utilizzato come "bagnino". Andrew Smith, un pescatore di squali residente in Florida, negli Stati Uniti, ha salvato una adolescente dall'annegamento utilizzando il suo drone da pesca.

Ragazzina ciociara trovata priva di sensi in mare, salvata da due pescatori - Brutta disavventura per una ragazzina ciociara che si trovava in vacanza sul litorale pontino. Nel tardo pomeriggio di ieri, 18 giugno, la ragazza di 12 anni è stata soccorsa in mare da due ragazzi che stavano pescando a Porto Badino vicino Terracina (Latina) e che appena hanno visto il corpo.

Bagnino salva ragazzina di 12 anni che rischia di annegare a Latina: “Era svenuta nel mare mosso” - Tragedia sfiorata a Latina, ragazzina rischia di annegare: bagnino fuori servizio la salva. "Non avevo mai visto un mare cos√¨ mosso, ho avuto paura di non riuscire a tornare", spiega lui, Marco Barbona, a Fanpage.

Tragedia in mare a Silvi, salvata un’anziana a Vasto Un uomo di 77 anni, residente in provincia di Frosinone, è morto annegato mentre faceva il bagno nel tratto di mare antistante un hotel a Silvi, nel Teramano. ? I bagnini lo hanno portato a riva, il 118 è Vai su Facebook

