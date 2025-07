Ragazza annega a Pescara | era in acqua con amici che l' hanno persa di vista Il corpo ritrovato dopo due ore

Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi sul litorale di Pescara, dove una ragazzina è morta annegata davanti a uno stabilimento balneare situato nel centro città. La. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Ragazza annega a Pescara: era in acqua con amici che l'hanno persa di vista. Il corpo ritrovato dopo due ore

In questa notizia si parla di: pescara - ragazza - annega - acqua

Ragazza annega a Pescara: si trovava in acqua con alcuni amici che l'hanno persa di vista - Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi sul litorale di Pescara, dove una ragazzina è morta annegata davanti a uno stabilimento balneare situato nel centro città.

Ragazza annega a Pescara: era in acqua con amici che l'hanno persa di vista. Il corpo ritrovato dopo due ore; Ragazza minorenne vestita trovata riversa in acqua tra gli scogli, trasportata in codice rosso in ospedale; Martina Vichayte, morta a 26 anni nell'auto finita nel canalone nella notte del maltempo: era scomparsa da un.

Ragazza annega a Pescara: si trovava in acqua con alcuni amici che l'hanno persa di vista - Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi sul litorale di Pescara, dove una ragazzina è morta annegata davanti a uno ... Segnala msn.com