Radio Goal – Napoli | Ndoye? 40 mln sono troppi Conte cerca un esterno che faccia goal

Specchia, Battistini, Campilongo, De Giovanni, Garzya, Baiano e Galli hanno partecipato a Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e di altro. Questi i loro pareri riportati da GBT: Paolo Specchia, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:. “Dalle informazioni che ho vi dico che, dipendesse da Ndoye sarebbe già a Dimaro da Conte, ma Saputo non vuole cederlo”. Graziano Battistini, agente di Caprile tra i tanti, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal. “Il futuro di Caprile? Il mercato è sempre aperto, ma la nostra intenzione è quella di stare al Cagliari. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Radio Goal – Napoli: Ndoye? 40 mln sono troppi, Conte cerca un esterno che faccia goal

In questa notizia si parla di: goal - napoli - radio - ndoye

L’Inter risponde al Napoli e torna a -3: 1-0 al Verona, basta un goal su rigore di Asllani al 9’ - Inter-Hellas Verona, 35esima giornata di Serie A A San Siro l`Inter risponde al Napoli, vittorioso sul campo del Lecce, vincendo contro l`Hellas.

Napoli, quanti punti mancano per lo Scudetto. Raspadori è l'uomo in più, 5 goal per un +10 in classifica - Sette punti per il trionfo. Indipendentemente da quello che farà l`Inter da qui alla fine del campionato.

Lecce-Napoli 0-1 LIVE: Helgason vicino al goal del pareggio, forcing finale dei giallorossi - Lecce-Napoli, 35esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 67` - Helgason va vicino al goal del pareggio: punizione battuta dal centrocampista.

De Maggio svela: “Oltre a Milinkovic-Savic, Napoli punta anche su Cragno” Valter De Maggio, voce autorevole di Kiss Kiss Napoli, ha lasciato qualche indizio interessante durante la puntata odierna di Radio Goal. Oltre all’acquisto ormai quasi certo di Milin Vai su Facebook

Specchia: “Ndoye-Napoli, dipendesse dal calciatore sarebbe già a Dimaro, ma Saputo…”; Ndoye ad un passo dal Napoli, Bazzani non ha dubbi: Arriva Bernardeschi a sostituirlo; DZEMAILI: “NDOYE HA PERSONALITÀ E FA GRUPPO. MI AUGURO CHE POSSA VENIRE A NAPOLI”.

KISS KISS - Il Napoli ha scelto la mezzala. In arrivo Juanlu, offerta ufficiale per Ndoye - Ne ha parlato il giornalista Valter De Maggio nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss facendo il punto sulle trattative im ... Riporta msn.com

Ndoye, super offerta del Nottingham! Superato il Napoli: le cifre – Radio CRC - Marco Giordano, noto giornalista di Radio Crc, ha dato aggiornamenti sulla trattativa del Napoli per l'esterno del Bologna Ndoye: 'Il Nottingham ha offerto uno stipendio di 5 milioni all'anno a Ndoye, ... Secondo informazione.it