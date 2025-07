Rachel Weisz e Rachel McAdams protagoniste di una storia d' amore lesbo proibita

I n onda questa sera in prima tv alle 21.10 su Rai Movie, Disobedience è un film diretto da Sebastián Lelio che racconta l’amore proibito fra due donne ebree-ortodosse nella Londra contemporanea. Con protagoniste Rachel Weisz e Rachel McAdams, è un appassionante melodramma ma anche una critica al fondamentalismo religioso e a una società ancora schiava delle convenzioni. Venezia 2024: Daniel Craig e Rachel Weisz coordinati (e innamorati), Patty Pravo sacerdotessa di stile X Leggi anche › “Disobedience”: Rachel Weisz e Rachel McAdams in una passione che rompe i tabù Il melodramma Disobedience, la trama del film in prima tv su Rai Movie. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Rachel Weisz e Rachel McAdams protagoniste di una storia d'amore lesbo proibita

Leo Woodall si unisce a Rachel Weisz per la serie Netflix Vladimir - Leo Woodall si unisce a Rachel Weisz per la serie Netflix Vladimir Leo Woodall ( One Day, Bridget Jones: un amore di ragazzo ) sarà il protagonista della nuova miniserie Netflix Vladimir, adattata dall’acclamato romanzo di Julia May Jonas.

