Quindicenne visto cadere nel Po ricerche in corso

Nel tardo pomeriggio di oggi un ragazzino di 15 anni è stato visto cadere nelle acque del Po, vicino al Ponte della Becca nel Pavese all'altezza della confluenza con il Ticino. Sono scattate subito le ricerche, con l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono attualmente impegnati gli specialisti del soccorso acquatico del comando di Pavia, supportati dai sommozzatori dei nuclei regionali dei vigili del fuoco della Lombardia e del Piemonte. Le operazioni di ricerca del 15enne proseguono. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quindicenne visto cadere nel Po, ricerche in corso

