A furia di «né, né» la sinistra rischia di non essere nessuna delle cose che vorrebbe essere. È già capitato nella storia, ci si ricorda ancora quel drammatico «né con lo Stato né con le Br» coniato da Lotta Continua all'insorgere del terrorismo rosso e fatto proprio da non pochi intellettuali d'area. Oggi la situazione è certamente meno drammatica ma non meno confusa. «Né con i Cinque Stelle né contro i Cinque Stelle» è ciò che sta togliendo identità e spazi di manovra politica al Pd di Elly Schlein, perché mentre Conte ha gioco facile a ribadire l'anima giacobina del suo partito a ogni occasione, la segretaria oscilla come un pendolo tra aspirazioni riformiste e rigurgiti del peggior populismo giustizialista del suo alleato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quel "né, né" tomba del Pd