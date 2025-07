Quel che rimane della fondazione Giovanbattista Imperiali Li munacedde

In questi giorni in cui alcuni cittadini hanno sollevato la questione della chiesa di Sant’Anna (in realtà è la Chiesa di San Nicola), a Francavilla Fontana, chiusa a ridosso della ricorrenza di Sant’Anna si rende necessario un resoconto, quanto più dettagliato possibile, degli ultimi 18 anni di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it