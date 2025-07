Queen Rock Montreal arriva nei cinema italiani le prevendite

Freddie Mercury rivive nello storico show del 1981 Queen. Rock Montreal, per la prima volta nei cinema italiani. A 50 anni dall’uscita di Bohemian Rhapsody, il brano simbolo di un’epoca, Freddie Mercury rivive nello storico show del 1981 Queen. Rock Montreal, per la prima volta nei cinema italiani in esclusiva per Nexo Studios, solo dal 25 settembre all’1 ottobre (elenco sale a breve, prevendite aperte dal 29 agosto). Restaurato in 4K e con audio Dolby Atmos, il film-concerto rappresenta l’opportunità unica per rivivere sul grande schermo il grande carisma di Freddie Mercury e dei Queen. Un’esperienza cinematografica che restituisce tutta l’energia e la magia del leggendario show del 1981 al Forum di Montréal, durante il celebre The Game Tour. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Queen. Rock Montreal arriva nei cinema italiani, le prevendite

L'energia dei Queen conquista Torino: il musical "We Will Rock You" è in arrivo al Teatro Colosseo - Torino è pronta ad accogliere uno degli spettacoli musicali più amati e rappresentati al mondo: "We Will Rock You" approderà al Teatro Colosseo dal 16 al 18 gennaio 2026.

Lo spettacolo 'We will rock you di Queen & Ben Elton' fa tappa a Bari - WE WILL ROCK YOU è uno degli spettacoli musicali più rappresentati e amati al mondo. Nato dalla penna irriverente di Ben Elton, in collaborazione con Roger Taylor e Brian May dei leggendari Queen, questo straordinario musical, da considerarsi una vera e propria opera Rock, ha conquistato le scene.

Queen Rock Montréal, il film-concerto arriva al cinema, il trailer - Queen. Rock Montréal arriva ora al cinema come evento speciale, ecco le date e tutte le info. La rock band più iconica del mondo, al culmine della sua potenza live: Queen.

